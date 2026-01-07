Okul bahçesinde babası darbedilen, kendisi de bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir okulun bahçesinde babası darbedilen, kendisi bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla alakalı geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde, 17 yaşındaki Mahmut S.K. ile babası Mehmet M.K., henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce darbedildi. 17 yaşındaki Mahmut S.K., iddiaya göre sırt ve kafa bölgesinden bıçkalandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baba ve bıçaklanan oğlu ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun ilk belirlemelere göre hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis okulun bahçesinde ve çevresinde hiçbir ize rastlamazken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR