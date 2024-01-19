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Eskişehir'de öğrencilere terörle mücadele konferansları verildi

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Eskişehir'de 2024 yılının ilk ayında 925 öğrenciye terör örgütlerine ilişkin detaylı anlatımlar yapılarak konferanslar verildi. Terörle mücadelede halkın desteğini almak ve zararlı oluşumların ağına düşmelerini engellemek amacıyla düzenlenen konferanslar, 2023-2024 eğitim öğretim süresince de devam edecek.

Eskişehir'de 2024 yılının ilk ayında 925 öğrenciye terör örgütlerine ilişkin detaylı anlatımlar yapılarak konferanslar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde Eskişehir merkez ve dış ilçeler olmak üzere lise düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilere konferanslar verildi. Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Okul Konferansları adlı proje çerçevesinde 2024 yılının ilk ayında Eskişehir Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 125, Beylikova Fen Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 150, Beylikova Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 70, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 80, Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 200, Eskişehir Beyhan - Rıfat Çıkıloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 180, Celal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 120 öğrenciye olmak üzere toplam 925 öğrenciye terör örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması, eleman temin etmelerinin engellenmesi, terörle mücadelede halkın desteğini almak, başta terör örgütleri olmak üzere zararlı oluşumların ağına düşmelerini engellemek amacıyla, bilimsel temeller ve hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve iletişime dayalı sunumlar yapılarak çeşitli hediyeler takdim edildi. Proje çerçevesinde düzenlenen konferansların 2023-2024 eğitim öğretim süresince de devam edeceği duyuruldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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