Eskişehir'de 2025 yılında 46 bin 929 motosiklet denetlendi

2025 yılında Eskişehir'de yapılan motosiklet denetimlerinde toplam 46 bin 929 motosiklet denetlendi. Bu denetimlerde yaya yollarında ve kaldırımlarda sürüş yapan, akrobatik hareketler yapan gibi çeşitli ihlallerden dolayı 7 bin 173 sürücüye ceza uygulandı.

Eskişehir'de polis tarafından 2025 yılında 46 bin 929 motosiklet denetlenirken, 7 bin 173 sürücüye işlem yapıldı.

Eskişehir'de 2025 yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet denetlendi. Motosikleti yaya kaldırımı ve yaya yollarında kullanmak, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, motosiklet ile iki aracın arasından geçmek, motosiklete fazla yolcu almak, motosikleti başka araca tutunarak kullanmak, koruma başlığı, koruyucu tertibat takmadan motosiklet kullanmak, maddelerinden toplam 7 bin 173 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, dün yapılan trafik denetimlerinde yaya yolunda seyreden motosiklet sürücüleri polisten kaçtığı kameralara yansıdı. Kurar ihlali yapan bazı sürücüleri ise polisin 'Dur' ikazına uyarken, haklarına ilgili ihlallerden işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

