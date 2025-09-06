Eskişehir'de Kötü Koku Paniğe Neden Oldu

Eskişehir'de haber alınamayan yaşlı kadının yaşadığı ve ağır kokuların yayıldığı daireye polis ekipleri çilingirle girdi. Daireye girildiğinde kokunun bozulan buzdolabından kaynaklandığı belirlendi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İstiklal mahallesi Duru sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı Masal Apartmanı'nın 2'nci katında 60 yaşındaki R.Ö. isimli kadının yaşadığı daireden kötü koku yayıldı. Kokuyu fark eden apartman sakinleri kadının kapısını çaldı. Kapıyı kimse açmayınca vatandaşlar daire sahibini telefonla aradı ama yine ulaşım sağlayamadı. Yaşlı kadının içeride ölmüş olabileceğini değerlendiren apartman sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Kadın bir süredir oğlunun yanında kalıyormuş

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de kadına ulaşım sağlayamaması üzerine kapının açılması için çilingir çağırıldı. Çilingirin kapıyı açmak için çalışma yaptığı esnada İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, yaşlı kadının oğluna ulaşım sağladı. Muhtar Alparslan, kadının yaklaşık 1 haftadır oğlunda kaldığını öğrendi.

Kötü kokunun buzdolabından kaynaklandığı belirlendi

Yayılan kötü kokunun kaynağının belirlenmesi amacıyla daireye çilingirle giriş yapıldı. İçeride incelemede bulunan polis ekipleri, bu kokunun çalışmayan buzdolabının içerisindeki bozulan malzemelerden yayıldığını tespit etti. Yaşlı kadının hayatta olduğu bilgisi ise, endişeli bir şekilde bekleyen mahalle sakinlerinin içine su serpti. İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, dairedeki durumla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Haber alınamayan kadın ekiplerle yüz yüze görüştü

Daire sahibi yaşlı kadın, akülü araç ile apartmanın önüne geldi. Polis ekipleriyle görüşüp bilgi alan kadın, yaşanan olay karşısında hayrete düştü. Bir süredir eve uğramadığını söyleyen kadın, aslında buzdolabını fişten çıkartmadığını ve bu durumun ilginç olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, daire sahibine tutanak imzalatarak bölgeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR