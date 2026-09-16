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Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
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Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada maddi zarar oluştu.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada maddi zarar oluştu.

Olay, bu sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Özülkü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AY 873 plakalı otomobil henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yerleşkesinde bulunan tek katlı bir yapının duvarına çarptı. Kaza maddi zararla atlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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