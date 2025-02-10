Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi yer alan müstakil bir evde tek başına yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

CESEDİNİ FARELER YEMİŞ

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.