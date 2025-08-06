Eskişehir'de Kedi İhbarı Polis Ekiplerini Harekete Geçirdi

Eskişehir'de bir kedinin balkona mahkum edildiği öne sürülen ve büyük tepkiye sebep olan sosyal medya paylaşımı polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisin görüşme sağladığı daire sakini, "Video yanlış anlaşılmaya açık, bunu kabul ediyorum ama öyle bir durum yok" dedi.

Olay, Uluönder Mahallesi Menevşe Sokak üzerinde bulunan Güremek Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kedinin balkona mahkum edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşım yapıldı. Kedinin sıcak havada susuz kaldığının da iddia edildiği paylaşım büyük tepkiye yol açtı. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri hızla harekete geçerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Balkondaki kedi polis tarafından içeriye sokuldu

Videonun çekildiği yeri tespit eden HAYDİ personeli, kedinin bulunduğu dairenin sakinlerine ulaşmaya çalıştı. Kedinin balkondaki bir halının altında saklandığı görülürken, çevrede inceleme yapan HAYDİ personeli komşulardan bilgi aldı. Kısa süre sonra bölgeye gelen bir daire sakini ile birlikte eve giren HAYDİ personeli, kediyi balkondan içeriye soktu. Öte yandan, kedinin de zarar görmeden atlayabilecek bir yükseklikte bulunmasına rağmen evden kaçmaması dikkat çekti.

"Mama ve su verip hayvanı oraya hapis etmişler"

Sahipleri kediye bakamayacaklarsa onu sahiplenebileceğini belirten site sakini Y.B. isimli kadın, "10 günden beri bu kediye balkonda bakıyorlar. Tabii buna 'bakılıyor' deniliyorsa. Beyaz bir kedi daha var. O içeride duruyor, bu dışarıda. Sadece mama ve su verip hayvanı oraya hapis etmişler. Bu hayvanseverlik değil. Bakamayacaksanız, özgür olmayacaksa ya da o sevgiyi ve ilgiyi veremeyecekseniz hayvanı mama ve suyla kandırmayın. Hayvan çok bağırıyor. Kapıyı açtıkları zaman içeriye girmemesi için ayakla itekliyor. Tekme mi, itekleme mi bilemem. Yatak odam orada olduğu için ben her sabah 06.00'da o kedinin sesine uyanıyorum. Bugün ona seslendim, çıkmadı. Beni büyük ihtimalle duydu ama cevap vermedi. Bir ara kapısı açıktı ama kedi hep onun önünde duruyor. İçeriye girse de geri çıkartıyorlar. Kedi hoplayıp kapıyı açmaya çalışıyor, diğer cama çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Video yanlış anlaşılmaya açık ama öyle bir durum yok"

HAYDİ personelinin görüşme sağladığı daire sakini ise, bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu öne sürdü. Görüntülü olarak röportaj vermeyen ve ismini paylaşmak istemeyen erkek şahıs, "Evde 2 kedimiz var. O kedi ablama ait, ismi Alice. Bu sıralar biraz rahatsız olduğu için ara ara balkona çıkartıyoruz. Ayrıca, evde temizlik olduğunda kendisi balkona gidebiliyor. İçeriye girmemesi için ayağımızla itelediğimiz olabilir ama tekme atmıyoruz. Aşıları ve çipi var, kötü bir durumu yok. Video yanlış anlaşılmaya açık, bunu kabul ediyorum ama öyle bir durum yok. Ayrıca, bazen diğer kedi ile anlaşamıyor. Birbirlerine zarar vermemeleri için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR