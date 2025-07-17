Eskişehir'de Kaybolan Şerife Altın, Bilecik'te Bulundu

Eskişehir'de Kaybolan Şerife Altın, Bilecik'te Bulundu
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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 46 yaşındaki Şerife Altın, AFAD'ın gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları sonucunda Bilecik İnhisar'da bulundu. Altın, evinden ayrıldıktan sonra 10 kilometre uzakta bulunurken, arama çalışmalarına 33 personel, 1 termal dron ve 9 araç katıldı.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde kaybolan ve Bilecik'te bulunan 46 yaşındaki Şerife Altın'ın durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Altın'ın kaybolması ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Altın'ın evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu ve yapılan çalışmalar sonucunda son görüldüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi. Altın, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından termal dron yardımı ile Bilecik İnhisar ilçesinde bulundu. Farklı kurum ve derneklerden arama kurtarma çalışmalarına toplam 33 personel, 1 termal dron ve 9 araç katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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