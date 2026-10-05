Eskişehir'de karşıdan karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı, hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AKU 631 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı