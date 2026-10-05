Haberler

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı, hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de karşıdan karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı, hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Hafif yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AKU 631 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor

Ankara'da yetişiyor, restoran ve gurme marketler kapışıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Fransa'da kaos büyüyor! 24 okul yakıldı, 5 binden fazla gözaltı var

Ülke alev alev yanıyor! 24 okul küle döndü, binlerce kişi gözaltında
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan