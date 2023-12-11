Eskişehir'de Kamyonet Römorka Çarptı: 1 Ölü

Eskişehir'de bir traktörün arkasında takılı römorka çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan traktör sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaza, 5 Aralık günü akşam saatlerinde Eskişehir-Konya kara yolu Mahmudiye İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Balıkçı (50) idaresindeki 11 DR 827 plakalı kamyonet, kendisiyle aynı yönde seyir halinde bulunan N.S. idaresindeki traktörün arkasında takılı olan römorka çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yusuf Balıkçı ağır yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki Balıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve römorku saklayan N.S., jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR