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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

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Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada suçüstü yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada suçüstü yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce şüpheli şahısların Mihalgazi İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde sit alanında kaçak kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Mart 2024 günü 2 şüpheli sit alanı içerisinde detektörle arama yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet bilgisayar, 1 adet el dedektörü ve 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirilirken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Mihalgazi Jandarma Çevre Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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