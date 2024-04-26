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Eskişehir'de İşitme Engelliler Anaokulu Öğrencileri Polis Merkezini Gezdi

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Eskişehir'de polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Anaokulu öğrencilerini ve eğitimcilerini İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yerleşkeleri gezdirdi.

Eskişehir'de polis ekiplerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Anaokulu öğrencileri ve eğitimciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yerleşkeleri gezdi.

Edinilen bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası'nda çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Anaokulu'ndan 22 öğrenci ve 4 idareci İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkelerinde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü, Köpek Eğitim Merkezi'ni ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ni gezdi. Ardından öğretmenlere ve idari personele hediyeler takdim edilirken, İl Emniyet Müdürü'nün ve polis teşkilatının selamları iletildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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