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Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Olay, Gültepe Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Araçlarda bulunan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 E 5666 ve 06 DIM 571 plakalı iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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