Eskişehir'de Hüseyin Koç'un ölümüyle ilgili davada 5 kişiye ceza

Eskişehir'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Hüseyin Koç'un davasında 5 kişi ceza aldı. Tutuklu sanıklar 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanıklara da cezalar verildi.

Eskişehir'de Hüseyin Koç'un çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 5 kişiye ceza yağdı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgada, darp edilen ve bıçaklanarak ağır yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Koç'un ölümüyle ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Birdal E. ve Adnan E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Birdal E. ve Adnan E., tutuksuz sanıklar Hüseyin C., Alaaddin E., Ali E. ve Bircan E. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Serdar E. ise duruşmaya katılmadı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Adnan E., "Olayın buralara gelmesinden çok üzgünüm. Pişmanım. Maktul sosyal medyadan bu kadar paylaşım yaparken haysiyetimize küfrederken hiçbir yakını görmemiş mi? Bizim bir husumetimiz yoktu. Şizofren hastalığı olduğunu biliyorduk. Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin abiyi öldürmek istemedik. Önceki hakaretlerinde de hiçbir şey yapmamıştık" dedi.

Diğer tutuklu sanık Birdal E., karar öncesindeki son sözlerinde, "Pişmanım, üzgünüm. Hüseyin abiyi çok eski tanırım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğundan bizimle uğraştığını düşünüyorum. Bizi kendisine takıntı haline getirmişti. Parkta yaşanan olay hasbelkader yaşanmıştır. Biz kendimizi savunduk" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Sanıklar Adnan E. ile Birdal E., 'kasten öldürmek' suçundan haksız tahrik indirimiyle 18'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, Hüseyin C. ve Serdar E., 'kasten öldürmek' suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Alaaddin T. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezasına karar verildi. Tutuksuz sanıklar Ali E. ile Bircan E. ise Adnan E. ve Birdal E'yi kayırmak suçunu gerçekleştirseler de birinci derece akraba olmaları nedeniyle haklarında cezaya yer olmadığına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Adnan E. ve Birdal E.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Hüseyin C. ile Serdar E'nin adli kontrol şartının devamına, Alaaddin T. hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR