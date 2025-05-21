Eskişehir'de Hırsızlık Önleme Etiketi Uygulaması Başlatıldı

Eskişehir'de Hırsızlık Önleme Etiketi Uygulaması Başlatıldı
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Eskişehir'de polis ekipleri, ev hırsızlıklarını önlemek amacıyla 'Hırsızlık Açık Kapı Sever' adlı etiketleri 4 bin 350 ikametin kapısına yapıştırdı. Yetkililer, kapıların her zaman kilitli tutulmasını ve şüpheli kişilere kapı açılmamasını tavsiye etti.

Eskişehir'de polis ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlara bilgi aktarılırken, ikametlerin giriş kapılarına toplam 4 bin 350 adet 'Hırsızlık Açık Kapı Sever' isimli etiket yapıştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince evden hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede; evden hırsızlık olaylarının önlenmesi ile ilgili olarak 2025 yılı başında 'Kapı Etiketi' çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, toplam 4 bin 350 adet 'Hırsızlar Açık Kapı Sever' isimli etiketin ikametlerin giriş kapılarına yapıştırıldığı belirtildi.

"Rastgele zillere basan şahıslara apartman giriş kapısı açılmamalı"

Yetkililer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İkamet içinden nereye çıkılırsa çıkılsın kapının mutlak suretle kilitlenmesini, özellikle yüz hatları kapalı olarak sokaklarda gezen, kiralık ev bakma, dilencilik, pazarlama ve binalara temizlik için gelme gibi bahanelerde rastgele zillere basan şahıslara apartman giriş kapısının açılmamasını ve bu şahısların görülmesi halinde mutlaka 112'nin aranması, ev anahtarının kesinlikle paspas altına, ayakkabılığa ve bunun gibi kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere koyulmaması hususları tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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