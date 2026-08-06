Eskişehir'de gıda denetimlerinde 803 bin TL ceza

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 802 bin 970 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Temmuz - 5 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 260 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 20 numune alımı, 42 ithalat ile 138 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 4 idari yaptırım uygulanırken, 802 bin 970 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı