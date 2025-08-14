Eskişehir'de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yanındaki iki fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ESKİŞEHİR'de fabrikada çıkan yangın, yanındaki biri palet 2 fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa