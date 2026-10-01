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Eskişehir'de eylülde gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 118 bin 546 TL ceza kesildi

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Eskişehir Valiliği'nin denetim raporuna göre, eylül ayı boyunca gıda ve yem işletmelerine yönelik denetimlerde toplam 1 milyon 118 bin 546 TL ceza uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan bin 36 denetimde 15 idari yaptırım, 3 toplatma ve 6 imha kararı alındı.

Eskişehir'de son bir ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 1 milyon 118 bin 546 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayı boyunca çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekiplerce bin 36 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 58 numune alımı, 247 ithalat ile 884 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 15 idari yaptırım uygulanırken, 1 milyon 118 bin 546 TL ceza yazıldığı, 3 toplatma ve 6 imha kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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