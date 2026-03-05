Haberler

Karısını boğduktan sonra 7'nci kattan atladığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Eskişehir'de 7'nci kattaki evinden atlayarak yaralanan Mehmet K., olaydan önce eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı tutuklandı.

Eskişehir'de 7'nci katındaki evinden aşağı atlayarak yaralanan şahsın, olaydan önce karısını boğarak öldürdüğü belirlendi. Suçunu kabul eden katil zanlısı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet K. (58), 7'nci kattaki evden aşağıya atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizi yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumdan şüphelenen polis ekipleri şahsın ikametine giriş yaptı. İçeride, Mehmet K.'nin eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşıldı. Birkaç gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olayın cinayet olduğu ortaya çıktı

Yapılan otopsi sonucu, Sevim Özdemir'in boğularak öldüğü belirlendi. Şüpheli Mehmet K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü kabul eden şüpheli, 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
