Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayında 4 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Olayında 4 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, telefonla kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıları yakalayarak adli mercilere sevk etti. Yakalanan 4 şahısın üzerinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para talep eden 4 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Eskişehir'de 18 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şahıs, telefonla kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para talep etti. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şüphelinin talep ettiklerini aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; bir araçta içerisinde 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları arasında; 7 adet burma bilezik, 10 adet çeyrek altın, 1 adet altın taşlı bileklik, 1 adet beyaz altın broş, 1 adet gram altın, 1 adet altın gerdanlık ve 2 adet altın Küpe ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca; 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi ve şüpheliye 11 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.