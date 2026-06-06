Haberler

Dut ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi, faciadan dönüldü

Dut ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi, faciadan dönüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de ortadan ikiye ayrılan dut ağacı, park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de ortadan ikiye ayrılan bir dut ağacı park halindeki araçların üzerine devrildi. Aynı aileye ait 2 farklı aracı altına alan ağaç, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanlıtepe Sokak üzerinde meydana geldi. Çevre sakinlerinin araçlarını park ettiği boş alanın içerisindeki dut ağacı, ortadan ikiye ayrılarak büyük bir gürültüyle devrildi. Sesi duyan mahalleli panik yaşarken, aynı aileye ait 26 AKK 474 plakalı bir otomobil ve 26 RL 986 plakalı minibüs ağacın altında kaldı. Bu esnada şans eseri çevrede kimse bulunmadığı için yaralanan olmadı.

"Ağaç bir çocuğun üstüne de devrilebilirdi"

Otomobili ağacın altında kalan Kübra Taşkazan, "Buradaki dut ağacı ortadan yarılmış ve arabaların üstüne düştü. Biz de polisi ve itfaiyeyi aradık. Şu an arabalar çıkarılabilecek durumda değil. Birine bir şey de olabilirdi, ağaç bir çocuğun üstüne de devrilebilirdi. İki araç ağacın altında" dedi.

Olay maddi hasarla atlatıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların çıkarılabilmesi için devrilen ağacın dallarını elektrikli testere ile kesti. 26 AKK 474 plakalı bir otomobilde ciddi bir hasar olmadığı, 26 RL 986 plakalı minibüsün ise ön kısmında göçük oluştuğu gözlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç için harekete geçildi
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor

Rahmi Koç kadar "esprisine" kahkahayla gülen isme de tepki büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

İstanbullular dikkat! Yasak pazartesi başlıyor
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği

Canlı yayında Mansur Yavaş polemiği! Stüdyoda tansiyon yükseldi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Aziz Yıldırım'dan seçime 1 gün kala büyük bomba! Süper Lig'i sallayacak

Seçime 1 gün kala bombayı patlattı! Süper Lig'i sallayacak
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü

Canlı: Fenerbahçe'de büyük gün