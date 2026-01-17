Haberler

Cinayet işlediğini ihbar etti, belirttiği adrese uzun namlulu silahlarla girildi

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kendisini ihbar eden yabancı uyruklu bir şahsın belirttiği adrese giden polis, cinayet ihbarının doğruluğunu araştırdı. İçeri girdiklerinde, karnından bıçaklanmış halde bir adam buldular.

Eskişehir'de cinayet işlediği konusunda kendisini ihbar eden yabancı uyruklu şahsın belirttiği adrese riskleri göz önünde bulundurarak gelen polis, uzun namlulu silahla film sahnelerini aratmayacak şekilde içeri girdi. Ekipler 44 yaşındaki adamın kanından bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak üzerinde bulunan 2 dış kapı numaralı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Akoğlan Cami yanında A.M. isimli yabancı uyruklu erkek şahıs polise, kendisinin bir cinayet işlediği ihbarında bulundu. Polis aracına alınan şahsın tarif ettiği bölgeye giden ekipler, Karapınar Mahallesi Şebboy Sokak'a geldi.

Polis uzun namlulu silahla adrese girdi

Burada şüpheli şahsın tarif ettiği adrese girmek üzere olan ekipler, her türlü riski göz önünde bulundurarak çelik yelek ve uzun namlulu silahını kuşandı. Adrese birkaç kez ikazda bulunan ekipler, ardından eve girdi. O anlar ise aksiyon filmini aratmadı. Sağlık ekiplerinin hazırda beklediği adreste, girişe yakın bir odada sırtüstü yatar vaziyette bir şahsın hareketsiz olduğu görüldü.

Karnından bıçaklanmış

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, evde kanlar içinde bulunan 44 yaşındaki yabancı uyruklu M.P. isimli şahsın, karnının alt kısmından bıçakla aldığı darbeler neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evin bahçe kısmında ise şüphelinin kullandığı bıçak bulundu. İtirafta bulunan 23 yaşındaki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahıs ise işlemeleri akabinde morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
