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'Yardım' bahanesiyle 87 yaşındaki adama yaklaşan kadın, 10 bin lirasını çaldı

'Yardım' bahanesiyle 87 yaşındaki adama yaklaşan kadın, 10 bin lirasını çaldı
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Eskişehir'de camiden çıkan 87 yaşındaki adama yardım bahanesiyle eşlik eden kadın, bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebindeki 10 bin TL'yi çaldı. Polis ekipleri güvenlik kameraları sayesinde şüpheliyi kısa sürede yakalayarak tutuklattı.

Eskişehir'de camiden çıkan ve bir süre yardım bahanesiyle eşlik ettiği 87 yaşındaki adamın cebinden 10 bin TL'yi çalan kadın, polis tarafından yakalandı.

Olay, 23 Mayıs meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 87 yaşındaki mağdur H.A.Y., saat 17. 00 gibi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camii'den çıktı. O sırada bir 22 yaşındaki M.C. isimli kadın şüpheli, yardım bahanesiyle yaşlı adamla konuşarak yürümesine eşlik etti. Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki parka gelindiğinde kadın, yaşlı adamın bir anlık dalgınlığından faydalanarak cebindeki 10 bin lirayı alarak kaçtı. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olaydan sonra mağdur vatandaşın başvurması ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Eşgali belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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