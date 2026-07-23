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İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Eskişehir'de iki kadın grubu arasında bisiklet yolu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları dağıttı.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde iki kadın grubu arasında yaşanan kavgaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Tartışmanın, bir grubun bisiklet yolu anlaşmazlığı nedeniyle bir kadını darp etmeye çalışması ve olayı gören diğer grubun duruma müdahale etmesiyle başladığı anlaşıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bisikletleriyle seyir halinde olan iki kadın, kalabalık bir grubun bisiklet yolu meselesi yüzünden tek bir kadının üzerine yürüdüğünü fark etti. Duruma seyirci kalmayan kadınlar, kendi aralarında "Anne dur, kız tek başına" diyerek durdu ve gruba "Neden o kadar kişi bir kişiye karşısınız" diyerek müdahil oldu. Taraflar arasındaki bu diyalog, karşılıklı hakaretlerin ardından büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede gruplardan birindeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yer yer sözlü ve fiziksel olarak devam eden gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı ve taraflar dağıtıldı. Ayrıca bu anlar taraflardan birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Meydana gelen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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