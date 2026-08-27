Haberler

Tepebaşı'nda Arkadaşını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Tepebaşı'nda Arkadaşını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada arkadaşı Bülent Sap'ı bıçaklayarak öldüren Nihat Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde aralarında çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ağustos 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı Nihat Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi Nihat Ö., Bülent Sap'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Sap, olay yerinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cinayet şüphelisi Nihat Ö. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nihat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro

Acun Ilıcalı gözünü fena kararttı! İşte imza attırdığı yeni yıldızı
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı