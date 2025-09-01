Eskişehir'de Bilinçli Yangın İddiası: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir'de Bilinçli Yangın İddiası: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bilinçli olarak çıkartıldığı iddia edilen bir yangın, bir daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sonrası bina sakinleri tahliye edildi.

Eskişehir'de bilerek çıkartıldığı iddia edilen yangının yaşandığı dairedeki hasar gündüz görüntülenirken, binanın büyük ölçüde boşaldığı öğrenildi.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Sinan Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınırken iki katlı daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı dairede yaşayan Z.U. isimli kadının komşuları yangının bilerek çıkartıldığı konusunda iddiada bulundu.

Öte yandan yanan iki katlı dairedeki büyük hasar gün aydınlanınca daha net göze çarparken, bahse konu noktada oluşan hasar ve yoğun is kokusundan dolayı bina sakinlerinin evlerini boşalttığı öğrenildi. Bahse konu bina dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri konuyla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.