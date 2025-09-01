Eskişehir'de Bilinçli Yangın İddiası: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir'de bilerek çıkartıldığı iddia edilen yangının yaşandığı dairedeki hasar gündüz görüntülenirken, binanın büyük ölçüde boşaldığı öğrenildi.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Sinan Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınırken iki katlı daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı dairede yaşayan Z.U. isimli kadının komşuları yangının bilerek çıkartıldığı konusunda iddiada bulundu.

Öte yandan yanan iki katlı dairedeki büyük hasar gün aydınlanınca daha net göze çarparken, bahse konu noktada oluşan hasar ve yoğun is kokusundan dolayı bina sakinlerinin evlerini boşalttığı öğrenildi. Bahse konu bina dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri konuyla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR