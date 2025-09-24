Haberler

"Eski eşim bıçakladı" diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı

'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı
Güncelleme:
Eskişehir'de eski eşi tarafından bıçaklandığını söyleyerek polise ihbarda bulunan kadın, 2 yerden kilitli kapısının ardından yardım istedi. Kapısı 1 saatlik uğraşın sonunda kırılan kadının yaralı olmadığı ve dairede tek olduğu görüldü.

Işıklar Mahallesi Yiğitler Sokak bulunan bir apartmanın 1'inci katında oturan G.G. isimli kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

KAPIYI 2 YERDEN KİLİTLEMİŞ

Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti. Adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı açmayan ve cılız bir ses tonuyla konuşan kadın için harekete geçti. "Kapıyı aç" ikazlarının ardından polis ekipleri koçbaşı ile 2 yerden kilitlenmiş kapıyı kırmaya başladı.

1 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA KAPI KIRILDI

Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda ikamete giren ekipler, kadının yaralı olmadığını, dairede ise tek başına olduğunu fark etti. Ekiplerin 1 saatten fazla zamanını alan kadın, elindeki sigara ile yürüyerek ambulansa bindi. Sigarasını yere atan G.G., kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
