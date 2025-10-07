Haberler

Eskişehir'de Aranan 144 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de son 1 hafta içinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 144 şahısın, çeşitli suçlardan arandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede; 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelindeki 164 uygulama noktasında, bin 392 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs, 5 yıla kadar aranan 28 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 144 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

