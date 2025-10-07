Eskişehir'de Aranan 144 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 144 şahsın polis ve jandarma ekiplerince yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede; 29 Eylül - 6 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelindeki 164 uygulama noktasında, bin 392 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs, 5 yıla kadar aranan 28 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 144 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR