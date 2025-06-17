Eskişehir'de Apartmanda Çürüyen Ceset Bulundu

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Eskişehir'de kötü kokular nedeniyle ihbar edilen bir dairede, 65 yaşındaki Altay Yurtseven'in cansız bedeni bulundu. Ekipler, cesedin 10 günden fazla süredir hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Olayın detayları otopsi ile belirlenecek.

Apartmanı saran kötü kokular sonrası ekipler, çürümeye başlayan cesetle karşılaştı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir daireden yoğun şekilde gelen kokular sonrası ihbar üzerine içeri giren ekipler, tek başına yaşayan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi şişen ve çürümeye başlayan adamın cenazesi 2'nci katın camından çıkarılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak'ta bulunan 3 katlı Yıldız Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu apartmandaki 13 numaralı daireden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler evde tek yaşadığı bilinen 65 yaşındaki Altay Yurtseven'i dairenin kapısı önünde yerde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, belediye tabibi ve adli tabibin incelemelerinde Yurtseven'in 10 günden daha fazla süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Çürümeye başlayan ve şişen ceset 2'nci katın camından çıkarıldı

Cesedi oldukça şişen ve çürümelerin başladığı adamın cansız bedeninin, cenaze aracı ile taşınamayacağı için belediye ekiplerince taşınacağı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince camı sökülen daireden Yurtseven'in cansız bedeni çıkarttırılarak otopsi için morga götürüldü. Yaşlı adamın ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı.

Altay Yurtseven'in eşinden boşandığı, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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