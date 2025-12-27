Haberler

Eskişehir'de 5 bin litre etil alkol geçirildi

Eskişehir'de 5 bin litre etil alkol geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıl öncesinde jandarma ekipleri, Eskişehir'in Alpu İlçesi'nde bir işyerinde yaptığı baskında 5 bin litre etil alkol ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de yeni yıl öncesinde jandarma ekiplerince 5 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan yeni yıl nedeniyle alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucunda, Alpu İlçesi'nde şüpheli bir şahsın etil alkol bulundurduğu bilgisi alındı. Ekiplerce şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramada, 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak