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Eskişehir'de nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti

Eskişehir'de nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti
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Eskişehir'de ailesi tarafından mama yedirildiği sırada soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki erkek bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de ailesi tarafından mama yedirildiği sırada soluk borusuna mama kaçan 2 buçuk yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Haknur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 buçuk yaşındaki S.K.G. isimli erkek bebeğin, ailesi tarafından mama yedirildiği esnada nefesi kesildi. Fenalaşan bebek, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan talihsiz bebek, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mamanın soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince ailenin evinde inceleme gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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