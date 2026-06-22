Haberler

Eskişehir'de bir haftada 30 bin araç denetlendi: 8 bini aşkın ceza yazıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 30 bin 213 araç ve sürücü kontrol edildi, 8 bin 346 trafik cezası kesildi. 400 araç trafikten men edilirken, 135 sürücü belgesine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 30 bin 213 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 346 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 15 - 21 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 145 yük taşımacılığı, 793 yolcu taşımacılığı, 3 bin 287 alkol denetimi, bin 301 adet motosiklet ve 8 bin 72 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Toplam 30 bin 213 adet araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 346 adet trafik cezası yazılırken, 400 araç trafikten men edildi ve 135 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, ekipler tarafından 67 yaralanmalı ve 56 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu