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Eskişehir'de gıda denetiminde 2,4 milyon TL ceza

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Eskişehir’de son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 2 milyon 414 bin 799 TL ceza yazıldı.

Eskişehir'de son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 2 milyon 414 bin 799 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Ağustos ayı Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos 2026 tarihi boyunca çalışma yapıldı. Ekiplerce 1382 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 46 numune alımı, 230 ithalat ile 675 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 19 idari yaptırım uygulanırken, 2 milyon 414 bin 799 TL ceza yazıldığı, 10 imha ve 5 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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