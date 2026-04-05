Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Eskişehir Çevre Yolu'nda tırın otomobile, kontrolden çıkan otomobilin de önündeki araca çarpması sonucu gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç.'nin idaresinde orta şeritten ilerleyen 53 ABR 902 plakalı tır, sol şeritte Ş.G.'nin idaresindeki 03 SF 572 plakalı otomobile henüz bilinmeyen sebeple çarptı. Kontrolden otomobil de, önünde bulunan G.Ş.'nin idaresindeki 06 DUE 549 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 03 SF 572 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.G. ile yolcular R.G., A.G. ve Ö.Ş. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralı yakınlarının ise büyük bir panik yaşadığı ve gözyaşları döktüğü görüldü. Kaza sebebiyle Eskişehir Çevre Yolu'ndaki trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Olay yerinin fotoğraflanması sonrası araçlar yoldan çektirilerek trafiğin normale dönmesi sağlandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı