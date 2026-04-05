Eskişehir-Ankara yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir-Ankara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • Eskişehir-Ankara yolu Sivrihisar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada 2 kişi ağır yaralandı.
  • Kaza, 46 ALS 749 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Eskişehir-Ankara yolu Sivrihisar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

4 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S'in 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.'ın hayatını kaybettiği belirledi. Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

