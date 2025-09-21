Eskişehir-Ankara kara yolunda kaza: 5 yaralı, birinin durumu ağır

Eskişehir- Ankara kara yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Eskişehir-Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikameti kara yolunda ilerleyen, Hatay iline kayıtlı plakalı otomobil ile Odunpazarı ilçesinin kırsal İmişehir Mahallesi'nden kara yoluna çıkan Bursa iline kayıtlı plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında ihbar üzerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. H.T. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan M.T., S.T., M.T. ve kamyonet sürücüsü Y.A. kazada yaralandı. Yaralarılar ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunun ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR