Gülistan Doku ailesinin Avukat Ali Çimen: "Davada ikinci dalga operasyonu bekliyoruz"

Gülistan Doku ailesinin Avukat Ali Çimen: 'Davada ikinci dalga operasyonu bekliyoruz'
Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Avukat Ali Çimen, ikinci dalga operasyonun olabileceğini belirtti ve adaletin sağlanacağına inandıklarını ifade etti.

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'da polis ve savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanma sonrası Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, ikinci bir operasyon dalgası gelebileceğini söyledi.

Operasyonun 12 tutuklama, 1 firar ve 3 adli kontrol olmak üzere tamamlandığını söyleyen Avukat Ali Çimen, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği bu operasyonla birlikte adalete olan inanç pekişti. Şüphelilerin verdiği, yani faillerin verdiği beyanlara göre bazı kişileri işaret ediyorlar. Bu yönüyle tabii onların da dosya dahil olması lazım. İkinci dalga operasyonu da biz bekliyoruz" dedi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda Doku ailesine kızlarının akibetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inandıklarını vurgulayan Çimen, "Sabırlı olalım. Soruşturmamız sürüyor soruşturmanın sonucunu bekleyelim. Tutuklanma gerekçesi olarak madde var. Gerçek istismar burada uygulanması lazım. Tabii daha henüz eklenmeyen maddeler de var. Mesela şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Maktul Gülistan Doku öncesinde şiddete uğruyor. Cinsel saldırıya uğruyor. Cinsel saldırı teşebbüsünde bulunuyor. Direndiği için saldırıya uğruyor. Saldırıya uğradığı için yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. ve hastanede biliyorsunuz 68/4 sayılı yasa gereği, dönemin valisinin onu koruma yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği gibi failleri serbest bırakıyor. Gülistan hakkında herhangi bir tedbir bir koruma tedbiri vermiyor. Dolayısıyla sonrasında da fail eksik alan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'yu yaşamını yitirmesine neden oluyorlar. Bu yönüyle biz insan öldürme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendilerine bir kurban da bulmak istiyorlar. Yani burada Altaş ailesini bir kurban olarak seçebilirler. Bu yönüyle ona dikkat etmemiz gerekir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

