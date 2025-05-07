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Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
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İstanbul'da Fatih'te yaşanan olayda Emine U. eski sevgilisi Seyhan K.'yı bir aparta çağırdı. Geldikten sonra duşa giren Seyhan K., karşısında iki erkeği gördü. Erkeklerden biri Seyhan K.'yı darbederken diğeri o anları kayda aldı. Saldırganlar daha sonra darbettikleri kişiyi tehdit ederek 400 bin TL istedi.

Emine U. (33) geçtiğimiz kasım ayında, daha önce birlikte olduğu Seyhan K. (37) ile bir apartta buluştu. Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan aparta gelen Seyhan K.'yi, şüpheli Emine U. ve arkadaşı Hatice Y. (23) karşıladı.

BANYODAN ÇIKTIĞINDA...

Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Yusuf Ö. eline aldığı telefonla Seyhan K.'yı kayıt altına alırken diğer şüpheli Bünyamin Y., mağdur kişiyi darbetmeye başladı. Şüpheli kadınlar evden çıkarken şahıslar Seyhan K.'dan 400 bin TL para isteyip olumsuz yanıt alınca durumu ailesine anlatıp ellerindeki bıçakla öldürmekle tehdit etti.

150 BİN LİRA GÖNDERDİ AMA DURMADILAR

Sabah'ın haberine göre; korkuya kapılan Seyhan K. arkadaşlarından aldığı 150 bin lira parayı şüpheli Yusuf Ö.'nün hesabına gönderdi. Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin lirayı hesaba göndermemesi halinde videoyu Seyhan K.'nın ailesine göndermekle tehdit edip kaçtı. Seyhan K. şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö., ve Bünyamin Y., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; para trafiğinin, çekilen video kaydının doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket edip her birinin olayın faili olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli delilin oluştuğu aktarıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

vay be fatihli bacı(!) ya bak sen

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıBükücü:

Haberin başlığını okuyunca öldürdüler sandım. Ama öldürmediklerini duyunca sevindim. Öyle bir zamana geldik işte...

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıslevin:

Motörün Fatihlisi, şuralısı buralısı olmaz. Motör motördür. Her yerden her şekilde karşımıza çıkabilir

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDağıstan:

Bunu haber diye dayatıyorsunuz...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıkerem can:

Azıcık da olsa sahip çıkın bir yerlerinize (aklınıza)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıotu ken:

Sadece darp videosu ile şantaj olmaz. Burnuma iğrenç kokular geliyor.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Seyhan'da mutlu sonla bitecek sanmış hemen duşa girmiş :)))

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

bence fatihe sızmış chp li ajandır.

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

sevgilisinin yanına amaçı belli duş ama tek beklerken iki kişi korkutmuş olmalı . bu haberi ne amaçla paylaştınız acaba ?

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Haber YorumlarıHikmet Tan :

Lezbiyen ilişki mi kafam karıştı

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