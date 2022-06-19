Eski sevgililer kalplerinden vurulmuş halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski sevgililer kalplerinden vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Eski sevgililer kalplerinden vurulmuş halde bulundu Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş iki kişi bulundu.

- Eski sevgililer kalplerinden vurulmuş halde bulundu

İSTANBUL - Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Eski sevgililer Alper Balcı hayatını kaybederken Suna Tanrıkulu ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay 16 Haziran'da Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı ve Suna Tanrıkulu çifti ayrıldıktan sonra konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre, evden iki el silah sesinin gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler genç çifti sorunlarını çözmek için buluştukları evde kalplerinden vurulmuş şekilde buldu. Olayda Alper Balcı, hayatını kaybederken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu'nun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Ekipler çiftlerin ellerinden örnek alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden biri, "Burada yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Yani yüzlerini görsem tanırım belki, bu evi de sanırım dayıları vermiş. Kendisi de memleketteymiş. Ben burada yoktum, geldiğimde olay yeri inceleme yapıyordu. Gençlerin bir tanesi ölmüş, bir tanesi de yoğun bakımda. Zaten ambulansla götürülmüşlerdi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title