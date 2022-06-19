- Eski sevgililer kalplerinden vurulmuş halde bulundu

İSTANBUL - Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş iki kişi bulundu. Eski sevgililer Alper Balcı hayatını kaybederken Suna Tanrıkulu ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay 16 Haziran'da Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı ve Suna Tanrıkulu çifti ayrıldıktan sonra konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre, evden iki el silah sesinin gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler genç çifti sorunlarını çözmek için buluştukları evde kalplerinden vurulmuş şekilde buldu. Olayda Alper Balcı, hayatını kaybederken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu'nun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Ekipler çiftlerin ellerinden örnek alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden biri, "Burada yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Yani yüzlerini görsem tanırım belki, bu evi de sanırım dayıları vermiş. Kendisi de memleketteymiş. Ben burada yoktum, geldiğimde olay yeri inceleme yapıyordu. Gençlerin bir tanesi ölmüş, bir tanesi de yoğun bakımda. Zaten ambulansla götürülmüşlerdi" dedi.