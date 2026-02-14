Haberler

Okul Çıkışı Eski Sevgilisi Tarafından Sırtından Vurulan Öğretmen Yaralandı

Bursa'da öğretmen Gizem N., okul çıkışında eski sevgilisi tarafından sırtından vuruldu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa
