Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gün sabaha karşı çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Facia anında yangın merdivenlerinin bina içinde olması, yangın sensörlerinin devreye girmemesi ve itfaiyenin geç kalması gibi ihmaller zinciri nedeniyle tartışmalar sürerken otelin eski bir çalışanı olan Erkut Malaycı'dan isyan ettiren açıklamalar geldi.

"ALARM DEVREYE GİRDİĞİNDE PATRON KIZMIŞTI"

Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Malaycı, oteldeki yangın sensörleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yangın sensörleri vardı. Personel arkadaşlar tütün ürünü içtiği için devreye girdiğinde otelde ayaklanma olmuştu. O zaman patron personele kızmıştı. O zaman çalıştığını görmüştük. Daha sonra otelde kalan müşteriler odalarda tütün ürünü içtiği için sensörlerini devre dışı bırakmış olabilirler. Müşterilere içemezsiniz diyemiyorsunuz. Sensörler devre dışı bırakılmış olabilir."

YANGIN 78 CANA MAL OLDU

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Aralarında otel işletme müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü'nün de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Tunç açıklamalarında "Süreç devam ediyor. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Şu anda elde edilen deliller, kamera kayıtları var. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulacak" ifadelerini de kullandı.