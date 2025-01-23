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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
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Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 cana mal olan yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in eski çalışanı Erkut Malaycı, "Yangın sensörleri vardı. Personel arkadaşlar tütün ürünü içtiğinde alarm devreye girmiş, o zaman patron personele kızmıştı. Alarmları devre dışı bırakmış olabilirler" dedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gün sabaha karşı çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Facia anında yangın merdivenlerinin bina içinde olması, yangın sensörlerinin devreye girmemesi ve itfaiyenin geç kalması gibi ihmaller zinciri nedeniyle tartışmalar sürerken otelin eski bir çalışanı olan Erkut Malaycı'dan isyan ettiren açıklamalar geldi.

Eski otel çalışanından itiraf gibi açıklama: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

"ALARM DEVREYE GİRDİĞİNDE PATRON KIZMIŞTI"

Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Malaycı, oteldeki yangın sensörleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yangın sensörleri vardı. Personel arkadaşlar tütün ürünü içtiği için devreye girdiğinde otelde ayaklanma olmuştu. O zaman patron personele kızmıştı. O zaman çalıştığını görmüştük. Daha sonra otelde kalan müşteriler odalarda tütün ürünü içtiği için sensörlerini devre dışı bırakmış olabilirler. Müşterilere içemezsiniz diyemiyorsunuz. Sensörler devre dışı bırakılmış olabilir."

Eski otel çalışanından itiraf gibi açıklama: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

YANGIN 78 CANA MAL OLDU

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Aralarında otel işletme müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü'nün de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Tunç açıklamalarında "Süreç devam ediyor. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Şu anda elde edilen deliller, kamera kayıtları var. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulacak" ifadelerini de kullandı.

Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKim kimse:

Şimdide personeli kurban edecekler aklanmak için?

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Yürüyün gidin, denetlemeyenler suçludur.Önce şu partizanlık kafasından kurtulmanız lazım,öyle olmazsa bir gün sıra size bize sevdiklerinize de gelebilir.

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Haber YorumlarıFake You hard:

Anca sorusturursunuz doner dolasir başka yerde patlak verir

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

egitim sisteminde sorun var okullar Din ahlak bilim hak hukuk öğrenme yeridir oynama yeri degil ve sigara da yasaklanmali haberde ne diyor müşteri odada sigara içiyormuş ondan yangin alarm sistemi caliyormus müşteriye icme diyemiyorsun diyor demek ki sigara icenler yzunden olmuş

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

denetlemeciler nerde boş konuşmayın

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Haber YorumlarıSamet Akın:

İş güvenlikçiyi yakacaklar şimdi de . . Aman bakanlık suçlu olmasın da

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ya o gün oradan geçen bir gariban yok mu hemen suçu üstüne yıkın, bakanımızı, belediye başkanımızı neden koltuklarından kaldırarak yoruyorsunuz, bu ülkede yıllardır böyle olmadı mı şimdi mi bir şeyler değişecek, 2 gün sonra bu da unutulacak.

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Yaaa bu patronların yatacak yeri yok yeri. Valla ben karar verdim deniz evi yayla evi yok efendim otel lokal hiç biriyle işim olmaz.KARAVAN ALIP ÇIKACAĞIM YOLA ARTIK

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Haber YorumlarıAydoğan Kalyoncu:

Otellerde sigara içilen ve içilmeyen odalar var yangın sensörlerinin tamamı iptal edilemez koridor sensörleri ayrıdır yangınla ilgili eğitimi olan personel şart her katın görevlisi ayrı olmalı ve insnaları uyararak katı boşaltılmasını sağlamalıdır bu kadar yüklü bir ödeme alan mülk sahibi bu önlemleri almamışsa büyük ihmal söz konusu

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