Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar, 3 kardeşi otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarmaya teslim olan eski muhtar Metin Uçar suçunu itiraf etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 kardeş, çıkan kavgada otomatik av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin Uçar ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Metin Uçar, yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

SUÇUNU JANDARMAYA İTİRAF ETTİ

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin Uçar suçunu itiraf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

ödemiş cayir cayır yanıyor bu kavatta mal derdine üç kişiyi katletti

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

idam yok herkes birbirini vuruyor

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

sen de o kalp o vicdan olduktan sonra o vahşi ruh olduktan sonra dünyayı sana verseler 5 para etmez. Dünyanın serveti bir can yakmaya bir kadını eşsiz bir çocuğu öksüz bırakmaya değer mi ey zalim

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Haber YorumlarıDüsünür:

Anlayamiyorum gercekten siz kardessiniz. Ben ac kalayim kardesim tok kalsin. Olenlere rahmet diliyorum

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Eski Muhtar Böyleyse Yeni Muhtara Gerek Yok Vaay Caanii KIRRRROO

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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