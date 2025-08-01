Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi

Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildi
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Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'ye tanık manipülasyonu, usulsüzlük ve rüşvet suçlarından 12 yıl ev hapsi ve 3,4 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 840 bin ABD doları) para cezası verildi.

Kolombiya'da pazartesi günü açıklanan bir kararla tanık manipülasyonu, usulsüzlük ve rüşvet suçlarından hüküm giyen eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin cezası belli oldu.

ESKİ DEVLET BAŞKANINA 12 YIL EV HAPSİ

Yargıç Sandra Heredia, Uribe'yi 12 yıl ev hapsine mahkum ederken, 3,4 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 840 bin ABD doları) para cezası verdi. Uribe, ikamet ettiği Antioquia bölgesindeki Rionegro'da yetkililere teslim olacak ve ardından ev hapsi başlayacak.

Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildiKolombiya eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe

KARAR TEMYİZE GÖTÜRÜLECEK

Mahkumiyet kararını içeren belge, mahkemede cezanın okunacağı duruşmadan sadece birkaç saat önce yerel medyada da yayımlandı. Belgeye göre, Uribe, 8 yıldan fazla süreyle kamu görevinden men edildi. Uribe'nin hukuk ekibi kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

SÜREÇ

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevinde bulunan Alvaro Uribe'ye, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020'de savcılık ofisine devretti.

Kolombiya'da eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 12 yıl ev hapsine mahkum edildiEski Senatör Ivan Cepeda

Dava, solcu eski Senatör Ivan Cepeda'nın 2012'de Kongre'ye yaptığı başvuruda, Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesi ve bunun araştırılması için Kongre'ye önerge vermesiyle başladı. Yüksek Mahkeme, Kongre üyesi olan Uribe'ye soruşturma açılmaması kararı almış ancak bunun yerine tanık manipülasyonu iddialarının araştırılması için eski devlet başkanına dava açılmasına onay vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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