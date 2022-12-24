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Eski kocası tarafından vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Eski kocası tarafından vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'de eski kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'de eski kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Aralık Perşembe günü Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, L.Y., eski karısının ikametine gelerek onunla ve yeni eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra L.Y., eski eşi Esmanur B. ve kocası Sezer B.'ye tabancayla defalarca ateş etti. Karı-koca kanlar içinde yere yığılırken L.Y. hızla evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 gündür tedavisi devam eden Esmanur B.'nin yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenilirken, eşinin ise tedavisi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez Aralık 3. Sayfa Haberler

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