Eski Koca Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanan H.C. ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, H.C.'yi hastaneye kaldırdı, eski kocası U.A. ise aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katındaki daireden yapılan KADES ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Ekipler, H.C.'yi bıçaklanmış olarak yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.C.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada H.C.'yi 2 yıl önce boşandığı eski kocası U.A.'nın bıçakladığı tespit edildi. Ekipler, U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

