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Eski eşini iş yerinde 28 yerinden bıçakladıktan sonra kendi bıçakladı

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Arjantin'de korkunç bir olay yaşandı. Sergio Sarria adlı bir adam, eski eşi Débora'ya 28 kez bıçakla saldırdı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. Saldırı sonrası ağır yaralanan Débora, 'Beni bir hayvan gibi öldürmek istedi' dedi. Saldırgan Sarria, polisler gelmeden önce kendi boynunu bıçakladı. Débora'nın tedavisi devam ederken, intihar girişiminde bulunan Sarria hastanede gözetim altında.

Arjantin'de dehşet verici bir olay yaşandı. 41 yaşındaki Sergio Sarria, eski eşi Débora'yı 28 kez bıçakladıktan sonra kendisine de zarar verdi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen hafta Buenos Aires'in Núñez semtindeki Big Pizza pizzacısına baskın düzenleyen Sarria, eski eşi Débora'nın (45) yeni sevgilisiyle birlikte çalıştığı işyerinde saldırıya geçti.

"Beni bir hayvan gibi öldürmek istedi" diyen Débora, "Kaburga, boyun, yüz ve bir gözümde bıçak yaraları var. Korkunç ve ürkütücüydü. Dirseğimde de büyük bir kesik var" şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Sarria'nın mutfağa giden bariyeri atlayıp, tezgahın arkasındaki Débora'ya elinde büyük bir bıçakla saldırdığı görülüyor. Débora yere düşüp yüzünü korumaya çalışırken, yeni sevgilisi ve bir iş arkadaşı saldırganı durdurmaya çalıştı.

23 yıllık evlilikleri boyunca sürekli şiddet gördüğünü belirten Débora, "Mucize eseri beni öldüremedi. Arkadaşlarım onu vurmaya ve benden uzaklaştırmaya çalıştı ama çok öfkeliydi" dedi.

Débora daha sonra dükkandan kaçmayı başardı. Bu sırada Sarria ceketini çıkarıp polisler gelmeden önce kendi boynunu bıçakladı. Hastaneden taburcu edilen Débora'nın tedavisi sürerken, intihar girişiminde bulunan Sarria hastanede gözetim altında tutuluyor.

Eski eşini iş yerinde 28 yerinden bıçakladıktan sonra kendi bıçakladı

Eski eşini iş yerinde 28 yerinden bıçakladıktan sonra kendi bıçakladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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