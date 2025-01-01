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Eski eşini benzinle yaktıktan sonra "Sabah aklıma geldi" diyen zanlı tutuklandı

Eski eşini benzinle yaktıktan sonra
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Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 21 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesinde "Aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi" diyen zanlı Üzer'in tutuklandığı bildirildi.

Antalya'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 21 gün önce boşandığı eşi Pınar Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Üzer tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu ile tartışmaya başladı.

ESKİ EŞİNİ ACIMADAN ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Pınar Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan eski eşini yakalayıp, elindeki çakmağı ateşleyip kaçtı. Pınar Zorlu alevler içinde kalırken, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı

"SABAH AKLIMA GELDİ"

Pınar Zorlu'ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

TUTUKLANDI

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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