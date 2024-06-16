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Kaçmaya çalıştılar ama olmadı! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

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Denizli'de eski eşi Meral Tınastepe'nin çalıştırdığı büfeye giden Şeref Çetin, Tınaztepeli ve birlikte yaşadığı kişiyle tartışmaya başladı. Bir anda silahına sarılan Çetin, boş araziye doğru kaçmaya başlayan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyle tartışan şüpheli, kaçmaya çalışan çifti pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokakta meydana geldi. Şeref Çetin, otomobiliyle bir süre önce boşandığı eski eşi Meral Tınastepe'nin işlettiği büfeye geldi. Burada eski eşi ve onunla dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı iddia edilen Musa Ayaz ile tartışan Şeref Çetin, tartışmanın büyümesi sonucu aracında bulundurduğu pompalı tüfeğe sarıldı.

BOŞ ARAZİYE KAÇARKEN VURULDULAR

Eski kocasının tüfekle üzerlerine doğru geldiğini gören Meral Tınastepe ve Musa Ayaz, büfe ile yanında bulunan kıraathanenin arkasında bulunan boş araziye doğru kaçmaya başladı. Öfkeli eski koca, çifte pompalı tüfekle 4 el ateş ederek olay yerine geldiği aracına binip bölgeden uzaklaştı.

Kaçmaya çalıştılar ama olmadı! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağ kolu ve göğsüne 2 kurşun isabet eden Musa Ayaz olay yerinde hayatını kaybederken; yüzüne 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Meral Tınastepe ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştığında kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Musa Ayaz'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaçmaya çalıştılar ama olmadı! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

ZANLI ARANIYOR

Cinayet şüphelisinin peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şeref Çetin'in kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta Anafartalar Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kaçmaya çalıştılar ama olmadı! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kaçmaya çalıştılar ama olmadı! Eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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