Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın ölümden döndü. Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi, görüşme bahanesiyle ara sokağa çektiği genç kadını önce şarj kablosuyla boğmaya çalıştı sonra defalarca bıçaklandı. 10 ayrı yerinden bıçaklanan genç kadın hastanede gördüğü tedavilerin ardından saldırgandan şikayetçi oldu.

Kadına şiddet vakaları durdurulamıyor... Dehşete düşüren son olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. 

19 YAŞINDAKİ GENÇ KADINI ARA SOKAĞA ÇEKTİ

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Mart 2026 tarihinde Akşemsettin Mahallesi'nde Nurşen Ü. (19), bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden barışma aşamasında olduğu eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu. İddiaya göre, S.Y. ev bakma bahanesiyle genç kadını ıssız ara sokaklara yönlendirdi. 

ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI

S.Y. burada, bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.'yü arkadan boğmaya çalıştı. Saldırgan, canını kurtarmak için büyük mücadele veren genç kadını bıçaklamaya başladı. İfadesinde yer alan bilgilere göre; karın bölgesinden, göbek deliğinden, sol bileğinden, sağ kasığından ve sırtından toplamda 10 bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. 

TELEFONUNU DA GASBETMEK İSTEDİ

Saldırgan, yaralı kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.

YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Nurşen Ü., burada gördüğü 5 günlük tedavinin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada da yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan ve hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Nurşen Ü., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadede, şahsın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması ve adli sürecin takibi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
