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Eski dostlar cenazede buluştu, yan yana sohbet etti

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85 yaşındaki hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze töreninde, eski Başbakan Tansu Çiller ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan yıllar sonra bir araya geldi. Geçmişte birçok gerginlik yaşayan Çiller ve Doğan'ın cenaze töreni sırasındaki samimi sohbetleri objektiflere takıldı.

Güneri Civaoğlu, Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Güneri Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet Gazetesi binası önünde tören düzenlendi.Civaoğlu'nun cenazesine iş, siyaset ve medya dünyasından pek çok isim katılırken iki isim oldukça dikkat çekti. Tansu Çiller'le yaşadığı gerginliklerle akıllarda kalan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Milliyet Gazetesinin eski sahibi Aydın Doğan, Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesinde yıllar sonra Çiller'le bir araya geldi. Bir bankta yan yana oturan eski başbakanlardan Çiller ile Doğan'ın ara ara sohbet ettiği de görüldü.

Eski dostlar cenazede buluştu, yan yana sohbet etti

Cenaze namazına için eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin eski patronu Aydın Doğan da hazır bulundu. Eski Başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan, Tansu Çiller'i Aydın Doğan'ın yanına oturttu. Yıllarca kavga eden iki ismin cenaze törenindeki samimi sohbeti dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Tansu Çiller'in başbakanlık döneminde Aydın Doğan ile yaşadıkları sert polemikler, Türk siyaset ve medya dünyasına bomba gibi düşmüştü. Aydın Doğan, Tansu Çiller'i Türk basınına baskı uygulamakla suçlamış ve "Türk basını asla köle olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Çiller ise medyanın hükümeti düşürmek için algı operasyonları yürüttüğünü iddia etmişti.

Aydın Doğan, Tansu Çiller için "Sayın Tansu Çiller, Türk basınının tarafsızlık hakkını elinden almaya çalışıyor. İktidarı eline geçirince baskı uyguluyor, ama Türk basını asla köle olmayacaktır" demişti. Doğan bir başka konuşmasında ise "Tansu hanım bizi isim vererek itham etti. Sultanahmet meydanında bize yönelik olarak '2 katrilyon koydum' dedi. Yalan. Tansu Hanım bizi itham etmiştir, ithamlarının karşısında durmuşumdur" diye konuşmuştu.

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, o dönem kimi sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları tarafından hükümeti düşürmek için Doğruyol Partisi'nin parçalanmasına yönelik algı operasyonu yapıldığını iddia etmişti.

Eski dostlar cenazede buluştu, yan yana sohbet etti
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Güneri Cıvaoğlu Doğan Holding Tansu Çiller Aydın Doğan 3-sayfa Gündem Yaşam Tören

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